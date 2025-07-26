Росіяни небезпечно наблизилися до Куп'янська і просунулися біля 3 сіл на Донеччині, – DeepState

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині та Харківщині. Ворогові вдалося просунутися на чотирьох напрямках.

Тим часом Сили оборони мали успіх на Сумщині. Українські військові звільнили Кіндратівку. Під час операції було ліквідовано три російські батальйони та ворожого комбата, передає 24 Канал.

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Де просунулися росіяни 25 липня?

Загарбники зуміли прорватися уперед одразу на 4 напрямках. Найбільше зусиль противник зосереджує у районі Покровська. Тут він просунувся у біля Миролюбівки.

Де на карті Миролюбівка

Російські війська активно штурмують Покровський напрямок, використовуючи "м'ясну тактику".

Також ворог активний на Новопавлівському напрямку. Тут він просунувся біля Воскресенки, яка розташована біля адмінкордону з Дніпропетровською областю.

Де розташована Воскресенка: дивіться на карті

Крім того, окупанти мали успіх на Торецькому напрямку. Тут вони просунулися біля Курдюмівки. На цій ділянці фронту противник використовує тактику невеликих піхотних груп, а також драбини для подолання ровів.

Де Курдюмівка на карті

На жаль, загарбники розвивають наступ і на Харківщині, особливо на Куп'янському напрямку. Тут ворог просунувся безпосередньо біля самого Куп'янська та Мирного.

Де розташований Куп'янськ на карті

Де Мирне на карті: