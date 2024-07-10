Найстрашніший у світі тероризм – російський: він має одну особливість

Коли ми говоримо про терористичний характер російської держави, дехто на Заході заперечує це. Мовляв, не треба плутати воєнні злочини та тероризм. Але у випадку росіян ми маємо справу саме з чистим, неприхованим тероризмом. Атака на "Охматдит" та пологовий – яскравий приклад такого тероризму.

Особливість російського тероризму

Як "працює" тероризм? Ціль терориста – вплинути на суспільну свідомість шляхом здійснення неймовірних, нелюдських злочинів. Нелюдський характер злочинів – це неодмінний атрибут, бо ціль – шокувати широкі суспільні маси, ввести їх у ступор, примусити до емоційної, а не раціональної оцінки дійсності.

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Тероризм – це не просто жорстокість. Це продумана, вивірена жорстокість, яка має шокувати і паралізувати звичайну людину. Потім уже таким звичайним людям можна навіювати певні потрібні тези. Але основа – шок.

Все це демонструє російська держава. За багато років використання тероризму як засобу політики (як зовнішньої, так і внутрішньої) вони справді стали у цьому майстрами. Вміють знаходити об'єкти, вміють завдавати найбільш болючих ударів.

Чому саме "Охматдит" і пологовий? Все дуже просто. Замах і вбивство дітей (до того ж – хворих і беззахисних) – це те, що має шокувати будь-кого, у кого лишилося ще щось людське. От і перший акт теракту.

Особливістю російського тероризму є те, що вони не беруть на себе відповідальність. Терористи, як правило, це роблять, бо їм треба показати свою значущість, нагадати про себе. Росіянам це не треба. Про них і так усі все знають. Тому починається цирк під назвою "Це не ми".

Додатковий фактор, який підтверджує теракт

Цього разу, щоправда, це все робиться без особливих зусиль. Навіщо? Усі ж усе розуміють. СБУ уже повідомила про усі наявні докази теракту. "Охматдит" був уражений за допомогою російської крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ. На це вказують уламки ракети та її двигуна, знайдені слідчими на місці події, які належать саме цій ракеті.

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Також на удар ракетою Х-101 вказує характер руйнувань: повністю знищений двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження.

Якщо в будинок потрапляє ракета ППО чи уламки, то мовиться про руйнування однієї – двох квартир та вибиті вікна. Тут бачимо прямий приліт потужної ракети. Відео та фото теж більш ніж достатньо. Все очевидно.

Але є ще один додатковий фактор, який підтверджує терористичний характер дій росіян. Цього разу теракт супроводжувався масштабною інформаційною кампанією, синхронізованою, і, очевидно, спланованою організаторами теракту.

Низка вітчизняних "лідерів думок" та "блогерів" кинулись просувати наратив про "негайний мир" з росіянами через "страшний теракт". Власне, саме так теракт і мав діяти за задумом. А "спеціально навчені люди" тут просто підказують аудиторії, у якому напрямку повинні рухатися їхні думки.

Не можна більше закривати очі на пекло

Висновок? Коли понад 2 роки тому Україна домагалася від США визнання російської держави спонсором тероризму, у Білому домі відповідали, що "вирішать питання в інший спосіб", а це поки що не потрібно. За 2 роки терористи удосконалили свої здібності й довели їх майже до досконалого рівня. Звісно, безкарність тут дуже сильно допомагає. Якщо тобі нічого не загрожує, то чому б не зайнятися "експериментами"?

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Але чому західні партнери впевнені, що експериментатори будуть вічно обмежуватися територією України і не забажають випробувати реакції десь на території НАТО? Підпали й диверсії на військових підприємствах уже фіксувалися у Чехії, Німеччині. А тут і до прямого вбивства цивільних – один крок.

Тому мовиться вже не лише про посилення українського ППО, що, за великим рахунком, не повинно і обговорюватися, і не лише про можливе залучення ППО держав НАТО. Потрібна відплата. Стара добра відплата за біблійною формулою "око – за око, зуб – за зуб". Україна, очевидно, зараз не має для цього повноцінного інструментарію, але щось зробити можна уже зараз.

Наприклад, зняти безглузді обмеження щодо ударів по території Росії. Звісно, це має супроводжуватися визнанням російської держави спонсором тероризму.

Зрозуміло, що все це зараз виглядає як крик у безодню, і ніхто нічого такого на Заході робити не буде. Але монстр, на зростання якого вони спокійно дивляться, рано чи пізно прийде по їхні душі теж. Уже приходить. Чи думаєте, що угоди про "вічну дружбу" з КНДР та Іраном вони підписують задля обміну досвідом у вирощуванні помідорів та картоплі?

У світі зараз немає краще організованого, багатшого, досвідченого та позбавленого будь-яких гальм терориста, аніж росіяни. Такий досвід та потенціал не обмежиться Україною. Навіщо спонсорувати політиків-маргіналів у ЄС, якщо можна просто почати всіх залякувати? Навіщо дискредитувати тих, кого легше і швидше вбити?

Тому не кажіть потім, що ви чогось не знали й не розуміли. Все те пекло, у яке зараз котиться світ, справа ваших рук теж.