Росіяни не готові відстоювати демократію: як заяви соратника Навального вплинуть на протести

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков закликав не виходити на проетсти. Експерти кажуть, що вулиця сама по собі ніколи не вирішить проблему захоплення влади Путіним.

З приходом до влади Путіна стало очевидно, що ніякої парламентської республіки не буде. За 20 років він зумів вибудувати такий репресивний апарат, що той же Лукашенко йому тихо заздрить. Про це розповів Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора".

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І тут виникає питання про те, що ж змінилося від того часу і на які такі зовнішньополітичні важелі розраховує команда Навального. Журналіст переконаний, що змінилося насправді – багато. І пропозиція штабу Навального сконцентрувати увагу на західних санкції, дуже навіть розумна.

В умовах авторитарного режиму, де ще вчора більшість росіян боготворили Путіна за "Крим наш", розраховувати на перемогу вулиці, недалекоглядно,

– зазначив журналіст.

За словами Печія, закінчиться все тим, що вся опозиція опиниться у в'язниці, а десятки тисяч затриманих і побитих протестуючих, різко вгамують запал протестувальників. Це важливо зрозуміти і зафіксувати, що "не готові росіяни до відстоювання демократії до останнього".

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