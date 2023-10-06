Грошей немає, але ви тримайтеся: як росіяни фінансують окуповані території

Перед псевдовиборами на окупованих територіях Росія обіцяла людям "красиве й безтурботне" життя. А насправді у країни-агресора немає грошей навіть для виплат зарплат бюджетникам та соцдопомоги.

Збільшення виплат було одним з основних інструментів впливу на людей для того, щоб вони отримували російські паспорти, ходили на псевдореферендуми тощо. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліна Сисоєва.

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Росіяни не виконують обіцяне

Цікаво спостерігати за тим, як окупанти пояснюватимуть і виправдовуватимуться за те, що не можуть виплачувати обіцяне. За однією з версій, окупанти просто знайдуть крайнього з місцевих колаборантів, кого не шкода. Можливо, проти нього навіть заведуть карні справи.

Але ж ми розуміємо, що пропаганда у Росії побудована так, що буцімто цар хороший, просто не знає, що насправді відбувається,

– мовила депутатка Запорізької районної ради.

Те, що росіяни не виконують свої обіцянки, не заважає їм продовжувати свій тиск, змушувати людей брати російські паспорти тощо.

"Днями була дуже епічна фотографія. Скриншот російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Загарбники організували мобільні пункти паспортизації. Окупанти на автівці їду до літніх людей, які не можуть ходити, й змушують брати російський паспорт. Терор продовжується", – додала Сисоєва.

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Співробітники ФСБ виїжджають, а солдатів завозять

Російські окупанти у Токмаку заявили бюджетникам, що бажано декілька діб не виходити на роботу, пояснюючи тим, що начебто можуть бути провокації. Зрозуміло, що у такий спосіб окупанти також сіють пропаганду.

"Нам повідомляють, що з Токмака виїжджають співробітники ФСБ. Водночас у місто завозять російських солдатів. Тому навряд чи загарбники просто залишать окупований Токмак. На жаль, наразі чисельність ворожих підрозділів на окупованих територіях збільшується", – зазначила депутатка Запорізької районної ради.

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