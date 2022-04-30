Росіяни не зможуть реалізувати жодну свою провокацію у Придністров’ї, – МВС
Російські військові не зможуть реалізувати свої провокації у невизнаному Придністров'ї. На цьому напрямку в України зосереджені потужні сили, а також фіксується низький моральний дух у Придністров'ї щодо втручання у російсько-українську війну.
Воєнізовані структури Придністров'я на низькому рівні
Про це в ефірі каналу "Рада" заявив перший заступник глави МВС Євген Єнін, повідомляє 24 канал. Він переконує, що жоден російський задум не досягне своєї цілі.
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Жодна з тих провокацій, яка задумана російською стороною на території придністровського регіону не зможе бути успішно реалізованою,
– сказав Єнін.
Заступник Дениса Монастирського наголосив на надзвичайно низькому рівні боєздатності воєнізованих структур невизнаного Придністров'я. Також там фіксують низьку мотивацію щодо втручання у російсько-українську війну.
Окрім того, за словами Єніна, вздовж центральної ділянки українсько-молдовського кордону зосереджені суттєві сили ЗСУ та правоохоронців.
Жоден ворожий елемент не пройде. Жодна провокативна дія не залишиться без відповіді українських правоохоронців,
– резюмував він.
Яка ситуація у Придністров'ї
- У невизнаному Придністров'ї протягом тижня відбулося декілька провокацій. Там заявили, що "сліди провокацій ведуть в Україну" та привели до повної бойової готовності російські війська.
- У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря. Президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого варіанту розвитку подій.
- На тлі загострення ситуації у Придністров'ї люди в паніці тікають углиб Молдови. Натомість президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.
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