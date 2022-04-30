Росіяни не зможуть реалізувати жодну свою провокацію у Придністров’ї, – МВС

Російські військові не зможуть реалізувати свої провокації у невизнаному Придністров'ї. На цьому напрямку в України зосереджені потужні сили, а також фіксується низький моральний дух у Придністров'ї щодо втручання у російсько-українську війну.

Воєнізовані структури Придністров'я на низькому рівні

Про це в ефірі каналу "Рада" заявив перший заступник глави МВС Євген Єнін, повідомляє 24 канал. Він переконує, що жоден російський задум не досягне своєї цілі.

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Жодна з тих провокацій, яка задумана російською стороною на території придністровського регіону не зможе бути успішно реалізованою,

– сказав Єнін.

Заступник Дениса Монастирського наголосив на надзвичайно низькому рівні боєздатності воєнізованих структур невизнаного Придністров'я. Також там фіксують низьку мотивацію щодо втручання у російсько-українську війну.

Окрім того, за словами Єніна, вздовж центральної ділянки українсько-молдовського кордону зосереджені суттєві сили ЗСУ та правоохоронців.

Жоден ворожий елемент не пройде. Жодна провокативна дія не залишиться без відповіді українських правоохоронців,

– резюмував він.

Яка ситуація у Придністров'ї

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