Відмичкою відчиняють квартири: в Маріуполі незаконно продають нерухомість людей, що виїхали
Росіяни цинічно привласнюють майно українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони займають їхнє житло та перепродають його.
Така практика триває від 2014 року. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив правозахисник Павло Лисянський.
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"Відчиняють не завжди відмичками, іноді просто зрізають навіси на вхідних дверях і відповідно заходять в квартиру", – сказав правозахисник.
Росіяни перепродують квартири
Маріуполь – не єдине місто, де росіяни таке чинять. Зокрема, у Бердянську теж полюють за квартирами українців, які виїхали. За словами Лисянського, вони розташовані біля моря і тому "привабливіші".
Ба більше – окупанти перепродають не лише квартири, але й офісні та інші приміщення.
"Офіс Східної правозахисної групи в Лисичанську – так само туди зайшли, провели обшук ФСБ, і відповідно зараз вони, за їх баченням, конфіскували це приміщення і передали окупаційній адміністрації. Тому не тільки квартири, а й офісні приміщення і навіть контейнери на ринках – забирають все, що щось коштує якихось грошей", – пояснив правозахисник.
На жаль, у законних власників квартир наразі немає можливості повернути свою нерухомість. Це питання вирішуватиметься після деокупації.
"Потрібно задокументувати той факт, що ця квартира знаходиться у власності, у жодному разі не викидати українські документи, і відповідно тільки після звільнення вже тоді розпочинати процедуру повернення своєї нерухомості. Тому що ну інші поради стосуватимуться тільки комунікації з окупаційною владою на захоплених територіях України", – пояснив Лисянський.
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