У різдвяну ніч ворог накрив Херсон запалювальними боєприпасами: моторошне відео

Доки Владімір Путін бреше про "перемир'я", російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Зокрема, у ніч на 8 січня загарбники накрили Херсон запалювальними боєприпасами.

Росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона. Ворог використав запалювальні боєприпаси.

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Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси,

– мовиться у повідомленні.

Ворог накрив Херсон запалювальними боєприпасами: дивіться відео

У Херсонській ОВА розповіли, що, на щастя, обійшлися без жертв серед мирних людей.

Росія обстріляла Бахмут

Владімір Путін цинічно оголосив так зване "перемир'я". А вже напередодні Різдва російські окупанти майже 40 разів атакували Херсонську область. На жаль, загинула одна людина.

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів про терористичні дії Росії.

"Світ вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать з Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що відновити тишу, безпеку та мир в Україні можна лише одним способом: вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну або Європу.