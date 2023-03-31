Росіяни обстріляли човен, на якому люди втікали через Дніпро до Херсона

Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Херсонщини. 31 березня загарбники обстріляли човен з людьми.

Мирні мешканці намагались дістатись Херсона, перепливаючи Дніпро. Як відомо, внаслідок обстрілу є поранені.

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На місці працюють екстрені служби

У Херсонській ОВА повідомили, що у результаті ворожих обстрілів поранення отримали двоє людей. Вони пливли з дач, що на лівому березі Херсона.

Також в адміністрації додали, що на місце події виїхали усі екстрені служби.

Нагадаємо, що останніми днями інтенсивність обстрілів Херсонської області суттєво зменшилась. Однак керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що російські загарбники почали використовувати іншу не менш небезпечну тактику.

"Росіяни беруть далекобійну зброю, бо не досягають, наприклад, танками певних цілей, натомість використовують РСЗВ. Зараз також вони активізували застосування авіації з керованими авіаційними бомбами", – заявила Гуменюк.

Таким чином в селищі Козацьке 26 березня окупанти зруйнували школу. Це ще раз підкреслює, що росіяни не збираються дотримуватись Міжнародного права. На щастя, від цього обстрілу не було постраждалих.

Крім того, 30 березня росіяни завдали прицільного удару по мирному населенню керованими авіабомбами. Окупанти вдарили по селу Львове Херсонської області: постраждалих, на щастя, немає.

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