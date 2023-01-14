Росіяни обстріляли Харків: цілили по інфраструктурі, було 2 прильоти
14 січня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
Російські загарбники 14 січня завдали терористичний удар по Харкову. Ігор Терехов заявив, що, за попередніми даними, було 4 прильоти. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що прильотів було 2.
Повітряна тривога тривала з 07:39 до 08:12. У місті тимчасово припинили рух лініями метрополітену. Водночас невдовзі повідомили про відновлення.
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Деталі про обстріл від Харківської ОВА