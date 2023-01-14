Росіяни обстріляли Харків: цілили по інфраструктурі, було 2 прильоти

14 січня 2023, 08:00
Читать новость на русском

Джерело:

Ігор Терехов

Російські загарбники 14 січня завдали терористичний удар по Харкову. Ігор Терехов заявив, що, за попередніми даними, було 4 прильоти. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що прильотів було 2.

Повітряна тривога тривала з  07:39 до 08:12. У місті тимчасово припинили рух лініями метрополітену. Водночас невдовзі повідомили про відновлення. 

Зверніть увагу Жданов припустив, чи припиняться масовані ракетні атаки без їхнього ідеолога Суровікіна

Деталі про обстріл від Харківської ОВА

 

 
Автор: Мар'яна Бекало