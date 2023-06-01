Це просто істерика росіян, – майор запасу про мету ракетного обстрілу Києва

З початку травня ворог з особливою силою активізував обстріли українських міст, найбільше атак припадає саме на столицю. Досі логіка і тактика російських терористів у воєнному сенсі була досить зрозумілою, але сьогоднішня нічна атака продемонструвала істерику від безвиході.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він пояснив, яку мету ставили для себе росіяни попередніми нічними обстрілами.

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"Це терористичні атаки і згідно з усіма міжнародними законами, ми маємо атакувати терориста в будь-якій точці світу. Це дії терористів, які загрожують нашій країні, ми маємо право знищувати їх, де б вони не перебували, на Північному полюсі, чи в Антарктиді, чи в Росії, чи де завгодно", – наголосив Гетьман.

В росіян почалася істерика

Військовий переконаний, що нічна атака по Києву 1 червня – це була істерика росіян.

Останні кілька днів були досить зрозумілі цілі обстрілів росіян. Атака "Шахідів" – виснаження протиповітряної оборони, перевірка щільності, атака "Шахідів" та крилатих ракет – коли летять крилаті ракети, вмикаються радіолокаційні станції зенітно-ракетних комплексів, тоді одразу можна вирахувати їхні координати.

Кожний комплекс працює на різних хвилях, за довжиною хвилі можна вирахувати, яка станція ввімкнена, на це була спрямована друга атака 29 травня. Завжди, коли зенітно-ракетні комплекси відпрацьовують, вони переміщаються, аби змінити координати. 29 травня відбулася повторна атака балістичними ракетами через декілька годин, бо росіяни вирішили, що наші ЗРК не встигли переїхати, і їх намагалися вразити.

11 балістичних ракет – це дуже потужна атака, ми їх знищили, все було зрозуміло. Після цього я був впевнений, що вони припинять атаки, адже тактика, яку вони застосували, не принесла ніякої користі. Тому сьогоднішня атака – це не атака, а просто істерика, бо вони зрозуміли, що всі ракети були збиті,

– пояснив військовий аналітик.

Він вважає, що за логікою, тепер ракетні атаки мали припинитися, росіяни почнуть виробляти нові повітряні цілі, однак удари можуть повторюватися, адже логіки в цьому може і не бути, це звичайна істерика.

Деталі про ракетні обстріли 1 червня: дивитися відео

Росіяни 1 червня обстріляли Київ балістичними ракетами