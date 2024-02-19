Нічого не лишилось: як жителі Куп'янська пережили моторошний обстріл КАБАми

Куп'янськ Харківської області щодня обстрілює ворог. 17 лютого окупанти вдарили по місту, зокрема, КАБами. Внаслідок атаки є загиблі. Також значно пошкоджені будинки містян.

Місцеві жителі живуть в справжньому пеклі серед вибухів та пострілів. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, житло багатьох з них пошкоджено через обстріли, а у деяких – зруйновано вщент. Проте місцеві не хочуть залишати свої понівечені домівки.

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10 ударів КАБами впродовж 40 хвилин

Куп'янськ поступово руйнується через щоденні ворожі атаки, від ударів пошкоджуються і багатоповерхівки, і приватні будинки.

Страшну добу місцеві жителі пережили 17 лютого. Упродовж усього 40 хвилин окупанти вдарили по місту понад 10 разів 250 та 500-кілограмовими керованими авіабомбами.

Росіяни били по кварталах – 3 КАБи випускали по одному квадрату. Так, в одному з будинків загинуло двоє людей. Рятувальники протягом десятка годин відкопували з-під завалів сімейну пару. Загалом в тому будинку залишилось троє людей.

У Віктора, мешканця Куп'янська, внаслідок удару КАБом зруйновано будинок – залишились тільки стіни. Коли сталася атака він якраз перебував вдома. В його випадку – тільки диво врятувало Віктору життя.

Прилетіло в кухню. Я просто впав. Нічого не лишилось, нічого немає,

– констатує Віктор.

В деякі домівки відбувається повторне влучання. Мешканка двоповерхівки розповіла, що в її будинок влучив артилерійський снаряд минулого року. А 17 лютого, за рік, дім знову потрапив під удар.

"Кажуть, два рази в одну вирву не пада, а насправді – пада", – каже Олена, мешканка Куп'янська, чий будинок було двічі обстріляно.

Залишаються вдома, попри обстріли

Жінка наголосила, що людям, які лишаються в Куп'янську дуже потрібні будівельні матеріали, щоб залатати пошкоджене житло.

Проте місцевим жителям потрібні не тільки вони і фінансова допомога, щоб відновити житло. Також вони потребують певної психологічної підтримки, тому що перебування під обстрілами, коли поруч гинуть сусіди та знайомі, коли вони залишаються без даху над головою, – все це вливає на емоційний та фізичний стан цих людей.

Водночас попри надзвичайно складну ситуацію, місцеві мешканці обирають залишитися у своєму місті. Хоча вони мають можливість поїхати в евакуацію – хоча б в Харків або далі – в центральні чи західні області України.

Також в Куп'янську діють волонтери, які допомагають виїхати тим, хто бажає це зробити. Однак люди все одно зостаються у своїх навіть напівзруйнованих будинках та вірять в перемогу України.

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