Росіяни обстріляли лікарню у Чернігівській області, постраждалих немає
Джерело:В'ячеслав Чаус
Про це повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної державної адміністрації. За його словами, інформація уточнюється.
Сьогодні у другій половині дня росіяни із артилерії обстріляли місто Семенівка. Пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні.
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Що відомо про подію
За словами Чауса, "це вже робили не раз". Це місто обстрілюють справді часто, адже воно недалеко від кордону.
Де розташована Семенівка на карті
Як видно, до Росії зовсім недалеко, що дає змогу окупантам часто гатити по цьому місту.
Як повідомив Суспільному начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко, постраждалих немає. Утім, будівлю пошкоджено – там повилітали вікна, двері та посипались стіни.
В ОК "Північ" повідомили, що росіяни обстріляли Семенівку зі ствольної артилерії (17 приходів). У результаті обстрілу пошкоджений місцевий лікувальний заклад та евакуаційне авто.
Наслідки обстрілу Семенівки 29 серпня / Поліція Чернігівської області
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