"Софійка стала янголятком": у Херсонській ОВА розповіли про немовля, вбите росіянами

Росія цинічно обстрілює Херсонську область. Унаслідок чергової атаки у селі Широка Балка загинула вся сім'я.

Росіяни обстріляли Станіславську громаду комбіновано – Широку Балку з артилерії, Станіслав – з РСЗВ "Град". Загалом від рук окупантів загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей.

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У Софійки мало бути щасливе дитинство

Заступниця голови Херсонської ОВА Ольга Малярчук повідомила, що росіяни на Херсонщині вбили всю сім'ю у Широкій Балці. Найменшій жертві не виповнилося й місяця – їй було всього 23 дні від народження.

Дівчинка у якої мало бути щасливе дитинство та майбутнє. Дівчинка… яку "звільнили" від життя. Софійка, яка стала янголятком,

– прокоментувала трагедію Малярчук.

Її брат, 12-річний Артем, був у критичному стані. Його терміново госпіталізували, але попри усі намагання медиків хлопчик теж загинув. Померли від артилерійського обстрілу і їхні батьки.

Голова ОВА Олександр Прокудін також прокоментував цинічне вбивство окупантів. Він додав, що у селі Станіслав окупанти забрали життя у пастора християнської церкви Тачишвілі Миколи Миколайовича та ще одного чоловіка.

Крім того, 13 серпня від обстрілів потерпали також Золота Балка, Херсон, Велетенське та Комишани. Загалом відомо про щонайменше 13 поранених в Херсонській області.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

У Раденську на Херсонщині українські захисники ліквідували російський склад з боєприпасами. Місцеві жителі повідомляли, що протягом кількох хвилин слухали детонацію снарядів.

На Херсонщині окупанти тричі випадково впустили бомби на своїх "побратимів". Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни хотіли спрямувати керовані авіабомби на Бериславський район, проте впали вони на голови росіян.

ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу й нищать окупантів на Херсонщині. Протягом доби 11 серпня ЗСУ демілітаризували 12 одиниць техніки на лівобережжі Херсонщини, серед яких – зенітно-ракетний комплекс "Стріла".

У Херсонській області 14 серпня оголосили Днем жалоби за вбитими Росією цивільними людьми.Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблих!