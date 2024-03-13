Будинок зруйнований вщент: росіяни скинули авіабомбу на Вовчанськ – відео наслідків удару

Близько 15:00 російські окупанти здійснили обстріл Вовчанська, що на Харківщині, керованою авіабомбою. Внаслідок атаки зруйнований двоповерховий житловий будинок та пошкоджені споруди поруч.

Через те, що удар був завданий після обіду, на щастя, тільки один чоловік отримав осколкове поранення. Оскільки, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, життя у місті вирує здебільшого до вечора, а після обіду рідко кого зустрінеш.

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Деталі обстрілу

Кореспондентка зазначила, що росіяни дуже часто обстрілюють Вовчанськ. Сьогоднішній удар – надзвичайно цинічний, тому що керована авіабомба влучила прямісінько в центр міста.

Там зосереджене комерційне життя: працюють аптеки, продовольчі магазини та стихійні ринки, а також збираються люди, щоб отримати гуманітарну допомогу.

Унаслідок ворожої атаки один будинок зруйнований вщент, а решта довкола дуже-дуже сильно постраждали.

От саме по таких місцях і вдарили росіяни. Вони не могли не знати, що тут продовжують жити люди,

– підкреслила Черненко.

Вберегти від більшої кількості жертв також могло те, що у Вовчанську мирні жителі здебільшого намагаються переїжджати у приватні будинки. Адже через постійні обстріли у двоповерхівках та п'ятиповерхівках немає належних комунікацій для життя.

Наслідки удару по Вовчанську: дивитися відео

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