Росіяни завдали масованого обстрілу по залізниці: атаковані інфраструктура та рухомий склад

3 вересня 2024, 11:30
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Автор: Ярослав Погончук

Джерело:

Укрзалізниця

Окупанти завдали масованого обстрілу по залізниці у ніч на 3 вересня. Під ударом опинилися інфраструктура та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У компанії розповіли, що жодного пасажирського рейсу не було скасовано. 

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Що відомо про обстріл залізниці

Уночі російські війська завдали удару по інфраструктурі та рухомому складу у Сумській і Дніпропетровській областях.

Наслідки нічної атаки росіян / Фото Укрзалізниці

Також у компанії розповіли, що вчора, 2 вересня, у Покровську під ударом опинився будинок працівника Укрзалізниці. 

Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками,
– зазначили у компанії.

Там додали, що залізничник та його дружина, яка працює у первинній профспілці, отримали поранення. Їх було доправлено в лікарню. 

Зауважимо, що жоден пасажирський рейс не був скасований. 

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу у Запоріжжі загинули двоє людей. Серед жертв – 8-річний хлопчик. 