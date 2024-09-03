Росіяни завдали масованого обстрілу по залізниці: атаковані інфраструктура та рухомий склад

Окупанти завдали масованого обстрілу по залізниці у ніч на 3 вересня. Під ударом опинилися інфраструктура та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У компанії розповіли, що жодного пасажирського рейсу не було скасовано.

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Що відомо про обстріл залізниці

Уночі російські війська завдали удару по інфраструктурі та рухомому складу у Сумській і Дніпропетровській областях.

Наслідки нічної атаки росіян / Фото Укрзалізниці

Також у компанії розповіли, що вчора, 2 вересня, у Покровську під ударом опинився будинок працівника Укрзалізниці.

Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками,

– зазначили у компанії.

Там додали, що залізничник та його дружина, яка працює у первинній профспілці, отримали поранення. Їх було доправлено в лікарню.

Зауважимо, що жоден пасажирський рейс не був скасований.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу у Запоріжжі загинули двоє людей. Серед жертв – 8-річний хлопчик.