Росіяни застосовують тактику двох обстрілів на Херсонщині

Чи не щодня ворог накриває житлові квартали Херсонської області. Днями окупанти застосували тактику двох ударів в одне місце з невеликою часовою перервою.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив редактор херсонського порталу "Мост" Сергій Нікітенко. Ворог вдруге вдарив по зупинці громадського транспорту, коли там зібралися відповідні служби.

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Нікітенко повідомив, що 11 та 12 березня ворог з особливою інтенсивністю обстрілює Херсонщину. Протягом усього тижня були зафіксовані прильоти у Херсоні та найближчих населених пунктах, лише понеділок був спокійним.

Стріляють з мінометів, артилерії, градів,

– додав журналіст.

Тактика росіян

За словами Нікітенко, останніми днями росіяни влучають в зупинки громадського транспорту в Херсоні. Ба більше, зупинку на Корабельній площі ворог обстріляв двічі.

Спочатку завдали удару, від якого загинуло троє людей. Через певний час туди приїхали рятівники, військові, медики, журналісти, і саме в цей час почався другий обстріл.

На щастя, від другого обстрілу ніхто не постраждав, але було зрозуміло, що це тактика росіян,

– повідомив журналіст.

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