Окупанти тероризують херсонців бойовими дронами: Хлань назвав головні цілі

Ворог не припиняє тероризувати мешканців деокупованої Херсонщини. Вони використовують бойові дрони, які залітають з лівого берега Дніпра.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він підкреслив, що росіяни навмисно обирають місця з найбільшим скупченням людей, аби було більше жертв. Раніше речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповідала про знищення чергового безпілотного розвідника типу "Орлан-10" на Херсонському напрямку.

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Які цілі обирає ворог

Росіяни б’ють цілеспрямовано по поліцейським автівкам та транспорту ДСНС, зазначив Сергій Хлань. Також не оминають і більш-менш дорогі машини.

"Тобто окупанти намагаються зробити так, щоб людям не можна було допомагати внаслідок обстрілів, гасити пожежі і так далі", – сказав депутат.

Як росіяни тероризують цивільних

Крім автівок, окупанти точково запускають дрони з вибухівкою по цивільним херсонцям, додає Сергій Хлань. Попередньо обираючи місця найбільшого скупчення людей.

Це робиться для того, аби було якомога більше поранених внаслідок обстрілів. Саме так окупанти тероризують мирне населення міста Херсон,

– повідомив спікер.

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