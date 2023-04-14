Застосовують 4 види снарядів, – херсонський активіст сказав, на що "полюють" росіяни

На Херсонщині росіяни тероризують мирне населення. Вони намагаються цілитися по вигаданих їхньою пропагандою військових об'єктах українських сил.

Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, під прицільним обстрілом місто Берислав.

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Як росіян тероризують херсонців

Володимир Молчанов повідомив, що, на жаль, не можна констатувати, що у росіян спостерігається снарядний голод. Втім, ворог просто фізично не може використати весь обсяг снарядів, який має.

Вони продовжують застосовувати щонайменше 4 види боєприпасів проти переважно цивільного населення Правого берега. Це міни й снаряди з мінометів, гранати з дронів, авіабомби,

– наголосив він.

На його думку, авіабомби спричиняють найбільші руйнування.

Також херсонський активіст констатував, що росіяни ведуть полювання на великі будівлі, зокрема на виробничі цехи та школи. Окупанти думають, що там можуть розміщувати українські військові бази.

Росіяни брешуть про успіхи на Херсонщині

Молчанов наголосив, що заклади навчання викликають у росіян інтерес не просто так. Вони виходять із власної логіки, бо на Лівому березі в Олешках та Новій Каховці позаймали школи.

Що стосується практики обстрілів по великих об'єктах, які можна побачити й ідентифікувати легко, то росіяни мають певні "успіхи",

– пояснив він.

За його словами, яскравий приклад "досягнення" – потрапляння в Бериславський елеватор. На ньому вибухнув зерновий пил, який там накопичився в часи, коли не було вентиляції через відсутність електроенергії.

Натомість російська пропаганда заявила, що знищено велику кількість українських боєприпасів.

Також ворог заявив про успішну ліквідацію підприємства з великими запасами відпрацьованого трансформаторного мастила. Хоча насправді ніякої шкоди ударом по цьому об'єкту ворог не завдав.

Окупанти полюють на українців

Херсонський активіст пояснив, що влучання у центр міста – це випадковість.

Втім, є місця, на жаль, де дрони полюють на всіх, хто ходить, їде на велосипеді, на машині тим паче,

– зауважив він.

За його словами, таким містом є Берислав, де окупанти полюють навіть на автівки поліцейських. Самі ж 2,5 тисячі жителів населеного пункту живуть буквально в підвалах.

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