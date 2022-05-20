Росіяни обстрілюють прикордоння Чернігівщини й Сумщини: за добу зафіксували 8 нових атак

Російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Україну із території Росії. Більшість ударів приймає прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба оперативного командування "Північ". За даними відомства, станом на 16:00 20 травня росіяни здійснили близько 8 мінометних пострілів.

Читайте також Окупанти знову вдарили ракетою по Одещині: знищили пляжний туалет

Які населені пункти обстріляли

Як пише ОК "Північ", близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 "приходи", з міномета калібру 120-міліметрів. Обстріли пролунали в районі населеного пункту Грем‘яч.

Через 15 хвилин, приблизно о 14:50 були зафіксовані ще 4 мінометні "приходи" в район населеного пункту Середина-Буда.

Втрат серед особового складу та техніки немає,

– наголосили у відомстві.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що у межах Чернігівської та Сумської областей протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли.

Росіяни обстріляли некерованими ракетами прикордонне село на Сумщині

Нещодавно росіяни обстріляли кордон Сумської області некерованими авіаційними ракетами. Прикордонники зафіксували на околиці одного з сіл Шосткинського району 5 розривів. Постраждалих внаслідок обстрілів, на щастя, немає.

Росія щоденно обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей: коротко

За даними українських прикордонників та Генштабу, Збройні сили Росії регулярно вдаються до провокацій на Сумщині та Чернігівщині, звідки раніше їх вибили українські війська. Інтенсивність обстрілів зросла у травні – з початку місяця ворог почав гатити по кордону із всеможливої зброї.

Зверніть увагу – скільки ракет залишилось у росіян: деталі у відео