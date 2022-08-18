"До 24 серпня мають піти на нас величезними силами": окупант боїться контрнаступу ЗСУ

У новій перехопленій розмові російський окупант розповів своїй матері про нібито плани Збройних Сил щодо контрнаступу. З його слів, це відбудеться до 24 серпня, тобто Дня Незалежності України.

Також з розмови витікає, що інформацію про контрнаступ поширює серед солдатів російська розвідка. Ймовірно, таким способом керівництво росії намагається простимулювати демотивованих загарбників.

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У росіян паніка через контрнаступ ЗСУ

Заляканий окупант розповідає мамі, що українські військові готуються до Дня Незалежності й до 24 серпня повинні розпочати потужний контрнаступ.

Показову страту хочуть влаштувати,

– розповідає окупант, який щиро вірить своєму командуванню.

Водночас матір загарбника переконує його що все буде добре, а військове начальство обов’язково "щось придумає", можливо, ділиться вона припущеннями, посилить війська. Утім, загарбник не особливо звертає увагу на ці репліки та панікує, що командуванню байдуже на їхні життя, а в разі контрнаступу тіл росіян ніхто не буде шукати.

Один хлопець сказав: "Ми тут усі залишимося". Мабуть, він правий,

– констатує росіянин.

Традиційно окупант розповів про дефіцит кадрів та пожалівся на свого командира бригади. Він розповів, що той хотів залишити їхню бригаду на позиціях ще й на "третій термін".

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Чого українцям чекати на День Незалежності

Допоки командування росії готує своїх солдатів до масштабного контрнаступу, справжня небезпека йде з їхньої сторони. Так, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що росіяни накопичують ракети для того, щоб здійснити максимально масований ракетний удар по нашій території.

Водночас СтратКом ЗСУ розповів, що росія концентрує біля кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість нової зброї. Мовиться, зокрема, про транспортно-пускові контейнери із зенітно-керованими ракетами. У відомстві наголосили, що загроза масованого обстрілу, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня.

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