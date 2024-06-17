У Вовчанську ЗСУ втілять у життя "останню думку" росіян: огляд фронту від Світана
Сили оборони України перехопили ініціативу на Харківському напрямку в районі Липців. Водночас російські військові потрапили в оточення на агрегатному заводі у Вовчанську.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів, завдяки чому наші захисники мають серйозну позитивну динаміку на Харківщині.
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Просування ЗСУ на Харківщині
Світан нагадав, що російські військові вдерлися у Харківську область на двох ділянках: у районі Липців та Вовчанська, а це лівий та правий береги Сіверського Дінця. У нас зараз є позитивна динаміка по правому березі цієї річки.
На правому березі набагато простіше вибивати росіян. Тому у нас там серйозна позитивна динаміка,
– сказав полковник запасу.
Він пояснив, що правий берег – західний, тому там зручніше рухатися. Йдеться, зокрема, й про подальший рух уздовж Сіверського Дінця на північ, якщо витискати окупантів далі на російську територію.
Натомість, за його словами, на лівому березі трохи складніше, тобто в районі Вовчанська. Тож усе буде крок за кроком: спершу витиснемо загарбників з-під Харкова хоча б на 30-кілометрову дальність, а далі візьмемося за Вовчанськ.
Ворог в оточенні у Вовчанську
Військовий експерт вважає, що росіяни могли бути витиснуті з найближчих позицій, намагаючись сховатися на Вовчанському агрегатному заводі. Цей завод невеликий, але там справді може перебувати до 200 окупантів.
На його думку, наша авіація, ракетники й артилерія поховають загарбників на цьому заводі. Адже вони хотіли побачити Вовчанськ – і померти. Таке велике завдання було у російських окупантів.
Нашим військам доведеться цю останню думку росіян втілити у життя,
– заявив військовий експерт.
Росіяни втратили позиції в Серебрянському лісництві
Бригади "Азов" і "Буревій" просунулися на 1 кілометр у глибину та на 2 кілометри по фронту в Серебрянському лісництві, вибивши російських окупантів. Полковник запасу зауважив, що це оптимальний варіант під час витискання ворога й відновлення своїх позицій.
Азовці в районі лісництва показують дива,
– наголосив Світан.
Адже, додав він, це серйозна штурмова група, яка виконує поставлені завдання, якщо має достатньо техніки та боєприпасів. Росіяни це розуміють і бояться виходити на позиції там, де починають працювати азовці.
Війна в Україні: останні новини
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- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 527 тисяч окупантів, майже 8 тисяч танків, більш як 15 тисяч бойових броньованих машин та майже 14 тисяч артилерійських систем. Лише за попередню добу українські захисники ліквідували понад 1000 окупантів, 2 танки, 14 артилерійських систем, 18 бойових броньованих машин.