Сковуємо величезну кількість військ, – військовий експерт про важливість утримання Авдіївки

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Росіяни продовжують кидати величезну кількість військ, намагаючись захопити місто.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, наскільки доцільно боронити цей населений пункт, зазначивши, що зараз під Авдіївкою росіяни зазнають колосальних втрат.

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Повзучий наступ

На думку військового експерта, поки є така можливість, треба утримувати Авдіївку. Там зараз фактично зосереджено три загальновійськових армії та декілька окремих бригад Росії.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Щодоби на Авдіївському напрямку росіяни втрачають близько двох батальйонів. По всій лінії фронту впродовж тижня ворог втратив 11 батальйонів, але найбільшу частину з них у районі Авдіївки. Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 354 960 солдатів.

Ми сковуємо величезну кількість військ,

– мовив Жданов.

Є інформація від розвідки, що з Бахмутського напрямку російське командування зніматиме бригади для підсилення Авдіївського.

"Якщо ми подивимось на карту, то констатуємо повзучий наступ. Тактичні успіхи на окремих ділянках іноді трапляється з боку російських окупаційних військ. Проте загалом місто тримається. Поки що є доцільність, тому треба утримувати", – додав військовий експерт.

Яка ситуація в Авдіївці

Російські загарбники продовжують цілодобово штурмувати українські позиції, попри погодні умови. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни атакують у лоб за допомогою техніки, а також намагаються знайти шпаринки в лінії української оборони малими диверсійними групами.

Журналісти англійського видання зауважили, що серед передових сил України зростає "тривожність" через зменшення обсягів постачання зброї та боєприпасів, які здійснюють наші партнери. Мовляв, це може навіть призвести до потенційного ризику втрати позиції в Авдіївці українськими захисниками.

Боєць ЗСУ сказав, що зараз росіяни концентруються на тому, щоб перерізати так звану "дорогу життя", тобто шлях постачання припасів.