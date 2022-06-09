Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі: спробують посилити контроль над трасою

Російські загарбники продовжують проявляти свою агресію в Україні. Вони атакують, бомбардують та знищують українські мирні міста.

Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою

Чимало територій росіяни намагаються окупувати. Зокрема, мовиться про Запоріжжя. Там вони перекинули 30 танків. Ймовірно, хочуть посилити контроль над трасою. Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Якщо росіяни дійсно хочуть посилити контроль над трасою на Запоріжжі, то мовиться про Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів. 30 танків Т-62 перекинули туди для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя.

Крім того, в ISW зазначають, що російська армія проводила атаки з РСЗВ та розвідувальні операції у Миколаївській області та активізує операції на Херсонщині у відповідь на нещодавні українські контратаки на цьому напрямку.

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