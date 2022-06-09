Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі: спробують посилити контроль над трасою
Джерело:ISW
Російські загарбники продовжують проявляти свою агресію в Україні. Вони атакують, бомбардують та знищують українські мирні міста.
Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою
Чимало територій росіяни намагаються окупувати. Зокрема, мовиться про Запоріжжя. Там вони перекинули 30 танків. Ймовірно, хочуть посилити контроль над трасою. Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
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Якщо росіяни дійсно хочуть посилити контроль над трасою на Запоріжжі, то мовиться про Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів. 30 танків Т-62 перекинули туди для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя.
Крім того, в ISW зазначають, що російська армія проводила атаки з РСЗВ та розвідувальні операції у Миколаївській області та активізує операції на Херсонщині у відповідь на нещодавні українські контратаки на цьому напрямку.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Росіяни тимчасово окупували частину Запорізької області. Вони залякують представників місцевої влади та знущаються з мирних жителів.
- Окупанти вдаються до різного, зокрема, поширюють фейки про відключення українських мобільних операторів на Запоріжжі. Вони хочуть повністю позбавити українських громадян можливості отримувати правдиву інформацію.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що контрнаступ Збройних Сил України на деяких напрямках проходить дуже вдало. Так, всі блокпости на території Мелітопольського району росіяни панічно покинули. Крім того, загарбники також відвели сили у Василівському районі.
- При цьому за понад три місяці повномасштабної війни російські окупанти викрали у Мелітополі понад 500 мирних громадян. Серед них 16-річний підліток, якого тримають у заручниках вже майже 60 діб без жодних причин і не випускають з полону.
- Українські захисники продовжують нищити росіян на цьому напрямку. Так, наші артилеристи знищили склад з російськими боєприпасами у Запорізькій області. Також знешкодили і реактивні системи залпового вогню.
- Крім того, на Запоріжжі за підозрою у колабораціонізмі затримали депутата Великобілозерської сільської ради Василівського району. У березні, коли російські військові тимчасово окупували його село, він добровільно погодився співпрацювати з ними.
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