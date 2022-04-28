Росіяни перекинули додаткові підрозділи до регіонів біля Чернігівщини та Сумщини

Російські окупанти посилюють прикриття деяких ділянок поблизу північного кордону України. У напрямку Чернігівської та Сумської областей агресор увів додаткові підрозділи.

Ознак відновлення наступу окупантів не виявлено

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Йдеться про те, що російські військові посилюють прикриття визначених ділянок кордону.

До речі Окупанти намагалися повністю захопити Рубіжне, але зазнали втрат та відступили

Через це додаткові підрозділи Росгвардії були введені у напрямку Чернігівської та Сумської областей.

Окупанти проводять заходи з посилення прикриття визначених ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи Росгвардії,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що не виявили ознак відновлення наступу росіян на Сіверському напрямку. Повідомляється, що окупанти не формували угруповання для повторного нападу.

Яка ситуація на Сіверському напрямку

Хоча Збройні Сили України вибили росіян з Півночі, ворог продовжує систематично обстрілювати Чернігівську та Сумську області.

Нещодавно російські окупанти підло відкрили вогонь по пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.

На Сумщині війська Росії атакували Есманську громаду мінометами.

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