Додаткові російські війська біля Сумщини: Жданов пояснив мету їхньої появи там

Російські окупанти підтягнули до Сумщини ракетні комплекси "Бал". Але про формування наступального угруповання наразі не йдеться.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, поки що росіяни не застосовували комплекси "Бал".

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"Там нема формування наступального угруповання. Ми спостерігали переміщення ракетних підрозділів, зокрема комплексу "Бал". Але випадків його застосування поки не зафіксовано", – зазначив Жданов.

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На думку військового експерта, наразі ЗСУ з "Балами" нічого не робитимуть. Але якщо цей комплекс таки застосують, то можуть прилетіти якісь невідомі дрони.

Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко

12 червня Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що Росія перекидає в Брянську область дивізіон корабельних ракетних комплексів.

"Бал" може використовувати надзвукові крилаті ракети Х-35/35У, які модернізували 2021 року. Нині вважається, що їхня дальність зросла удвічі – з 260 до 500 кілометрів. Якщо це дійсно так – Київ також у небезпеці.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що ракети Х-35У менші за крилаті, тому їх важче виявляти.

Одна пускова установка "Балу" здатна нести до 8 ракет. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може мати 32 снаряди. Наразі в Росії є близько 40 комплексів.