Росіяни перестають довіряти колаборантам у Херсоні та замінюють їх на "своїх"

Окупаційна влада у Херсоні має провали, адже вона не змогла зломити мешканці та побороти їх любов до України.

Такі невдачі зрадників підірвали до них довіру російських окупантів. Адже планувалося, що вони стануть "обласною владою" та організують нове життя у форматі російського світу. Проте нічого не вдалося. Про це розповів перший заступник голови облради, керівник виконавчого апарату Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

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За його словами, зараз ми спостерігаємо процес фізичного заміщення окупаційної влади та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області.

Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з так званої "ЛДНР", а офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити самостійним життям,

– повідомив Юрій Соболевський.

Він пояснив, що російська партія переходить від "гуманітарної допомоги" до таких направлень, як:

Організації зустрічей офіційних візитів посадових осіб та депутатів Росії.

Організація масових заходів, проте це поки що на 30 – 40 людей.

Формування політики в області.

"Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації. Павуки у банці вже почали кусати одне одного. Херсонцям від цих пертурбацій краще не стане, аби не гірше, хоча особливо вже й нікуди", – додав Юрій Соболевський..

Він додав, що розуміння нежиттєздатності всієї цієї системи з'являється вже й у тих, хто поспішив зрадити свій народ та свою країну. Багато хто з них починає намагатися знайти вихід із цієї ситуації, насамперед з метою уникнути кримінальної відповідальності після звільнення області.

"Друзі, Херсонщину ніхто не покине! Ми звільнимо і повернемо кожну нашу людину і всю нашу територію", – акцентував Соболевський.

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