Росіяни підтягують останні резерви, незабаром ми зупинимо їх, – Гайдай про бої на Луганщині

Російські окупанти продовжують накопичувати сили на Сході України. Саме тому українська влада рекомендує місцевим залишити небезпечні населені пункти.

Про це 24 каналу повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що Збройні Сили України стежать за всіма пересуваннями ворога, тому якогось неприємного "сюрпризу" для наших захисників не буде.

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Росіяни підтягують останні резерви

За словами очільника Луганщини, потрібно розуміти, що в російських загарбників є значна перевага в артилерії, важкій техніці та особовому складі. Саме тому, як він наголосив, тактика, яку обрало українське військове керівництво – правильна.

Справді росіяни підтягують останні резерви, найближчим часом ми зупинимо їх,

– заявив Гайдай.

Ніхто нічого не залишає просто так

Він зазначив, що зараз ще є можливість тихо вивозити цивільних з деяких тимчасово окупованих Росією територій Луганської області. За його словами, щодня вдається евакуювати від 15 до 70 місцевих жителів.

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"Головне, аби люди розуміли, що ніхто нічого не залишає просто так. Кожен населений пункт, з якого таки доводиться відходити нашим військам, росіянам дається дуже значною ціною – великою кількістю особового складу та техніки", – наголосив Гайдай.

Росіяни бояться втрат

Вчора, 22 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники відмовилися від ідеї форсування річки Сіверський Донець. За його словами, таке рішення командування окупантів ухвалили через можливі великі втрати особового складу та техніки.

Також Гайдай зазначив, що наразі основні резерви російських загарбників на Луганщині кинули на взяття Сєвєродонецька. Крім того, Тошківки та Золотого.

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