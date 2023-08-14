Геноцид продовжується: росіяни готують мобілізацію молоді на окупованих територіях

Після "виборів" на окупованих територіях росіяни планують провести мобілізацію населення. Вони прагнуть знищувати українців руками українців.

Росіяни готові йти на черговий злочин проти мирного населення. Росіяни продовжують геноцид мирного населення.

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Мобілізація українців до армії Росії

Росіяни планують мобілізувати українців до російської армії та росгвардії на окупованих територія після проведення так званих "виборів". Окупанти запланували це явище псевдодемократії на початок вересня.

Нещодавно з’явилася точна інформація про існуючі мобілізаційні списки в Луганській області. Окупанти планують залучити молодь 1996 – 2005 років народження до війни проти України. Тобто вони використовуватимуть навіть хлопців, яким щойно виповнилося 18 років у якості "гарматного м'яса".

Воєнне об'єднання українців та кримських татар закликає будь-якими силами уникати незаконної мобілізації.

Окупанти хочуть провести "вибори"