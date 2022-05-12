Росіяни планують захопити Херсонщину і продовжують гатити по Миколаєву: ситуація на Півдні

Російське головнокомандування досі намагається взяти під свій контроль Миколаївщину та Херсонщину. Окупати продовжують атакувати цивільні міста, бойові дії ведуться також на зайнятому окупантами рубежі.

Про це 12 травня повідомили у пресцентрі оперативного командування "Південь".

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Противник продовжує атакувати Миколаївщину та Херсонщину

За наявними даними противник готується до захоплення всієї Херсонщини під свій контроль. Для цього ворожі війська підтягують ресурси, відновлюють технічні потужності, здійснюють підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

На Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва.

Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення, однак, за даними ОК "Південь", дух миколаївців – незламний.

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Ситуація у Придністров'ї

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін не зазнало, відтак загрози атаки зберігаються. В самопроголошеному Придністров’ї продовжується режим "особливих заходів безпеки", пов’язаних із загрозами терактів та провокацій нібито з боку України.

З нашого ж боку кордон надійно захищений, сили оборони тримають ситуацію під контролем.

через ризик нападу росіян зі сторони Придністров'я, прикордонники Ізмаїльського загону повідомили про додаткові обмеження, яких потрібно буде дотримуватися.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, щоб запобігти провокаціям зі сторони Молдови, Одещина розпочала нарощувати Сили територіальної оборони. Проте він слабо вірить у такий сценарій. За його словами, загарбники провалили спробу мобілізувати місцеве населення, а місцеве населення має зовсім інші інтереси.

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