Є 4 способи: як Україна може протидіяти "Шахедам" з термобаричною бойовою частиною

Росіяни почали масово використовувати на "Шахедах", які вони запускають по території України, зокрема, по Києву, термобаричну бойову частину. Особливу загрозу вони несуть для цивільного населення, якщо потраплять до закритих приміщень. Однак є способи протидії цій страшній зброї.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши про механізми боротьби з ворожим "Шахедами". Зокрема тими, що мають термобаричну бойову частину.

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Не рятує навіть правило "двох стін"

Небезпека термобаричних боєприпасів полягає насамперед в тому, що під час удару по інфраструктурних об'єктах чи громадянському населенню, вони приносять великі втрати, зокрема, в закритих приміщеннях.

Оскільки "Шахеди" спрямовуються на місця компактного проживання цивільних, вони можуть завдавати великої шкоди людям.

Термобаричний боєприпас має механізм розпилення аерозольної хмари, яке потім підривається зарядом. Після цього відбувається ураження усього приміщення, куди потрапляє аерозоль.

Від ураження термобаричною зброєю не рятує навіть правило "двох стін", тому що це не уламково-фугасний заряд. Тому росіяни застосовують терористичний метод, щоб ліквідувати українське населення, націю та державність,

– зауважив військовий експерт.

Зверніть увагу! Під час атаки "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною потрібно бути максимально обережними і не намагатися сховатися за "двома стінами". Потрібно обов'язково ховатися в підземному укритті!

Проте "Шахедам" можна протидіяти кількома механізмами.

Перший спосіб – найбільш дієвий – знищення дронів в місцях їхнього виробництва. Для цього потрібно діставати до російських заводів їхнього великовузлового збирання різними засобами ураження.

Також можна шукати можливості діставати до реального китайського виробництва "Шахедів". Потрібно ставити завдання Службі зовнішньої розвідки, Силам спецоперацій, Головному управлінню розвідки, контррозвідці, Службі безпеки України, адже проти нас воює, зокрема, і Китай руками Росії,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Другий спосіб – знищення "Шахедів" під час їхнього заходу на територію України. Для цього потрібно вогневі групи та армійські засоби протиповітряної оборони, які зараз діють по всій території нашої країни та керуються переважно Сухопутним військам, перевести у підпорядкування Повітряним силам оборони. Також потрібно вибудовувати систему ППО вздовж кордону з Росією.

Третій спосіб – збиття "Шахедів" за допомогою авіації. Мають бути застосовані літаки, але не винищувачі, а легкомоторні штурмовики з двома кулеметами типу EMB-314 Super Tucano, які виготовляє бразильська компанія Embraer.

У льотний склад для керування цими літаками можуть бути залучені льотчики, що вже пішли на пенсію, які до 70 років можуть здійснювати польоти на таких машинах,

– наголосив Роман Світан.

Україні, на думку льотчика-інструктора, потрібно близько 40 – 50 одиниць таких бортів, яких буде достатньо, щоб прикрити усю країну від "Шахедів.

Четвертий спосіб – розвивати механізми безпілотників, що знищують ворожі БпЛА, зокрема, "Шахедів". В Україні діють понад 10 різного типу відповідних засобів. Це також доволі дешевий спосіб ліквідації ворожих безпілотників.

Зазначимо, що за інформацією видання Defence Express, про термобаричні бойові частини ТБ БЧ-50 стало відомо ще у квітні 2024 року. Вона є сучасною та має однотактову дію, коли після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші. Вона взаємодіє з повітрям та сама з собою, утворюючи "вогняну хмару" температурою у 2400 – 2600 градусів. Ця "хмара" "розтікається" по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо".