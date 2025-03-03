Під тиском ударів ЗСУ: росіяни пішли на вимушений крок на окупованих територіях

Росіяни змушені посилювати протиповітряну оборону у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Незручності ворогу створюють системні атаки Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він нагадав, що останнє посилення ППО відбувалось влітку, коли Сили оборони ліквідували протягом півтора місяця два зенітно-ракетних комплекси С-300 під Маріуполем. Тоді окупанти просто завезли нові.

Читайте також Апетити наростають: росіяни шаленими темпами вивозять з Маріуполя кілька речей

Чому росіяни посилюють ППО у районі Маріуполя

Атаки Збройних Сил України призвели до того, що росіяни змушені посилювати протиповітряну оборону на окупованих територіях. Зокрема, окупанти притягнули у Маріупольський район два "Буки" нових модифікацій. Їх розставили по лінії від агробази до Старого Криму – це західна й північно-західна частина від Маріуполя.

Андрющенко розповів, що днями одна система вже працювала в напрямку Старого Криму в районі Новоселівки.

Орієнтовно о 7 вечора щось збивали. Нічого не збили, нічого не падало, ніяких наслідків не було. Найімовірніше, це не була атака на Маріуполь та Ростовську область. Мабуть, це було щось пов'язане з розвідкою,

– мовив керівник Центру вивчення окупації.

Минулого тижня начебто гучних влучань не було, але усі вони були ефективні. Найбільшу кількість – понад 100 атак прийняв Краснодарський край, куди українські дрони йдуть через Маріупольський район. Тому росіяни посилюють Маріупольський напрям перед Азовським морем.

Він зауважив, що український спротив моніторить, що відбувається з погляду верифікованих ударів по російській території. Частину з них щоранку оголошує міністерство оборони, частину телеграм-канали, а частину наші джерела, які перебувають на території Росії.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого українські дрони завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї Росії та на тимчасово окупованій території Криму. Серед цілей Туапсинський НПЗ.