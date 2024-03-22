Перетворився на підводний човен, – командир батальйону розповів, як росіяни втопили свій БТР

При спробі штурму позицій 92 ОШБр, ворожа піхота на бронетранспортері перекваліфікувалася на підводників. Окупант, сидячи на березі, споглядав на БТР, який потихеньку йшов на дно, а згодом українські військові полегшили йому життя й відправили "поплавати" разом із російським залізом.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що противник п'ятьма одиницями броньованої техніки вийшов на позиції 92 ОШБр. Розвідка своєчасно виявила ворога, а потім інші підрозділи потужно завдали по ньому удару артилерійськими засобами та ударними БпЛА.

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Федоренко розповів, що у складі 92 ОШБр є підрозділ під назвою "Код 92", який має дуже потужну повітряну складову. Його представники й завдали удару по одиницях ворожої техніки, які зупинилися у полі.

Водночас нічні бомбери батальйону "Ахіллес" поцілили по живій силі ворога. У результаті противник втратив штурмові групи та броньовану техніку, якою проводив ударно-штурмові дії.

Один із БТРів, якого зафіксували на відео українські воїни, йшов позаду імпровізованої російської колони. Побачивши, як розібралися з броньованими автівками, що рухались попереду, він вирішив здійснити маневр. Імовірно, об'їжджаючи зону ураження.

Як наслідок, його БТР перетворився на підводний човен. Один з екіпажу врятувався, якого ви бачили на березі, але ненадовго. Він був також ліквідований Силами оборони. Такі бої тривають постійно, достатньо жваво та насичено,

– сказав Юрій Федоренко.

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