Окупанти повертаються на позиції, що були затоплені: з якої зброї обстрілюють Херсон

Херсонщина потерпає від обстрілів російських окупантів. Ворог застосовує важкі міномети. Періодичність ударів доволі щільна і потужна.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Своїми терористичними діями росіяни намагаються психологічно тиснути на місцеве населення.

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"Окупанти застосовують керовані бомби по узбережжю Дніпра і обстрілюють населені пункти правобережної частини. Кидають вибухівки з дронів, обстрілюють за танків і абсолютно усіх видів зброї з тимчасово окупованого лівого берега", – розповів Хлань.

Дії ворога

Після затоплення Херсонщини, внаслідок терористичного акту росіян з підривом Каховської ГЕС, окупанти почали повертатися на свої попередні позиції. Хоча у Голій Пристані та Олешках все ще спостерігається вода.

Окупанти підтягують до узбережжя мобільні мінометні розрахунки, ведуть вогонь і переїжджають з місця на місце. Навіть з танків під'їжджають і обстрілюють з узбережжя Дніпра,

– розповів депутат.

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Внаслідок цього уже за 3 – 5 секунд відбувається "приліт" по найближчим населеним центрам. Свої мінометні обстріли окупанти ведуть нижче греблі Каховської ГЕС.

"Хоч Каховське водосховище і пересохло, окупанти все одно не наважаться виїжджати туди, щоб вести обстріли, а там відстань більша. Там вони гатять з артилерії, танків, застосовують керовані бомби", – пояснив деталі Сергій Хлань.

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