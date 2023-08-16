Окупанти повертаються на позиції, що були затоплені: з якої зброї обстрілюють Херсон
Херсонщина потерпає від обстрілів російських окупантів. Ворог застосовує важкі міномети. Періодичність ударів доволі щільна і потужна.
Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Своїми терористичними діями росіяни намагаються психологічно тиснути на місцеве населення.
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"Окупанти застосовують керовані бомби по узбережжю Дніпра і обстрілюють населені пункти правобережної частини. Кидають вибухівки з дронів, обстрілюють за танків і абсолютно усіх видів зброї з тимчасово окупованого лівого берега", – розповів Хлань.
Дії ворога
Після затоплення Херсонщини, внаслідок терористичного акту росіян з підривом Каховської ГЕС, окупанти почали повертатися на свої попередні позиції. Хоча у Голій Пристані та Олешках все ще спостерігається вода.
Окупанти підтягують до узбережжя мобільні мінометні розрахунки, ведуть вогонь і переїжджають з місця на місце. Навіть з танків під'їжджають і обстрілюють з узбережжя Дніпра,
– розповів депутат.
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Внаслідок цього уже за 3 – 5 секунд відбувається "приліт" по найближчим населеним центрам. Свої мінометні обстріли окупанти ведуть нижче греблі Каховської ГЕС.
"Хоч Каховське водосховище і пересохло, окупанти все одно не наважаться виїжджати туди, щоб вести обстріли, а там відстань більша. Там вони гатять з артилерії, танків, застосовують керовані бомби", – пояснив деталі Сергій Хлань.
Ситуація в Херсонській області: останні новини
- Зранку 16 серпня росіяни завдали удару по центру Херсона. Сталися влучання по території освітнього закладу та лікарні. Поранено трьох людей, один з яких – пацієнт медзакладу, який проходив лікування.
- 13 серпня росіяни обстріляли село Широка Балка, що у Станіславській громаді Херсонської області. Окупанти з артилерії вбили сім'ю. Відомо про смерть 12-річного хлопчика, який помер у лікарні, та дівчинки, якій було усього 23 дні.
- Не припиняють російські окупанти тероризувати дронами. Вони здійснюють удари по правоохоронцям та спецтехніці. У Бериславі 11 серпня внаслідок таких дій постраждало двоє поліцейських.