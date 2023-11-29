Росіяни прикривають Севастополь потужними засобами РЕБ, які видно з космосу, – ЗМІ

Росіянам дуже неспокійно у тимчасово окупованому Криму від "бавовни", яка все частіше "вітає" їх. Тому вони усіма сила намагаються прикрити важливі об'єкти.

Так, у Севастополі вороги вмикають дуже потужні засоби РЕБ, які помітні навіть з космосу. Про це пише Defense Express, передає 24 Канал.

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Як росіяни захищаються у Криму

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни застосовують дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби для захисту своїх військових об'єктів. Мовиться про те, що "потужні завади стали причиною "засвітів" у супутникових знімках з технологією SAR".

Як пише видання, SAR – отримання зображення за допомогою спеціального радару з синтезованою апертурою. Це дозволяє "бачити" крізь хмари, туман, дим і не залежати від рівня освітлення.

На таких знімках від Sentiel 1 видно відповідні "засвіти" завад. Дуже потужні були зафіксовані 24 листопада, тоді окупанти повідомляли про атаку БпЛА. Зокрема, серію вибухів чули у Джанкої після опівночі. Вороги перекривали рух Кримським мостом.

Засвіти, які помітні від роботи систем РЕБ у Севастополі / Фото: Defense Express

Також ЗМІ зазначає, що дані засоби РЕБ росіяни вмикають лише час від часу. Оскільки на знімках, опублікованих за декілька днів, "засвітів" вже не видно.

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