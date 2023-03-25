Будинки культури на колесах: навіщо росіяни привезли їх на окуповані території

25 березня 2023, 13:09
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В окуповані населені пункти на Луганщині російські загарбники намагаються завозити будинки культури на колесах. Вони потрібні їм для пропагандистської діяльності.

Схожа історія була у Сєвєродонецьку. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Що задумали росіяни

Так, щойно російські загарбники зайшли та окупували місто, то насамперед зайнялися не відновленням критичної інфраструктури або медичних закладів, які ж самі розбомбили. Окупанти почали завозити до Сєвєродонецька автівки з панелями, на яких транслювалося російське телебачення.

Це був якийсь сюр, коли заїжджає новий автомобіль, підключається російське телебачення й на тлі зруйнованого вщент Сєвєродонецька й ведеться мовлення, мовляв, прийшов "русскій мір",
– відзначив ексголова Луганської ОВА.

На його думку, ці пересувні будинки культури росіяни використовуватимуть так само, лише змінили формат. Так, окупанти розповідатимуть про "русскій мір", танцюватимуть, співатимуть й у такий спосіб намагатимуться промивати мізки місцевому населенню.

Гайдай пояснив, для чого Росія звозить пересувні будинки культури: дивіться відео

"Все, більше вони нічого нормального робити не можуть. Зерно і техніку покрали, не відновили нічого з того, що розбили. Що залишається? Лише пропаганда", – сказав ексголова Луганської ОВА.

Останні новини з окупованих територій: коротко

  • У школах окупованого Щастя на Луганщині дітям видали географічні карти, на яких окуповані області України позначені як "приєднані" до Росії. Йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку й Херсонську області.
  • Сергій Гайдай розповів, що загарбники на картах позначили як російські навіть ті частини Херсонської та Запорізької областей, які залишаються під контролем України.
  • Ранок 23 березня у Мелітополі виявився неспокійним для окупантів. Міський голова Іван Федоров повідомив, що там прогримів потужний вибух. Цікаво, що росіяни не використали традиційної методички з "роботою ППО", а просто підтвердили цю інформацію.

Автор: Оксана Харьковська