Росіяни прийшли не 24 лютого, а 8 років тому, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Росія розпочала війну проти України не 24 лютого. Окупанти прийшли на нашу землю ще у 2014 році.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому 14 квітня, пише 24 канал.

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Президент нагадав, що 8 років тому росіяни захопили Крим і перетворили його на велику військову базу, а також зробили Чорне й Азовське моря одними з найбільш небезпечних на планеті.

Вони розпочали страшну, безмежно цинічну війну на Донбасі, вони вбивали наших людей впродовж восьми років. 14 тисяч загиблих за цей час, але світ не відповів і саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі ще й повномасштабну війну,

– зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер підкреслив, що "російські війська вже повторюють на нашій землі те, що Європа бачила хіба що під час Другої світової війни".

Донбас – головна мішень для Росії

Він розповів, що за 50 днів вторгнення Росія показала, що саме Донбас для неї – це головна мішень.

Саме Донбас Росія хоче знищити насамперед. Саме Луганську й Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі,

– додав президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео