Взяли паузу біля Авдіївки: як росіяни змінюватимуть свої дії на фронті

У західних ЗМІ пишуть, що Росія зупинила своє просування на Авдіївському напрямку вперше за останні дні. Така пауза може передувати просуванню російських військ із півночі Авдіївки у бік Торецька, щоб посилити наступальні операції біля Часового Яру.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни будуть змінювати тактику на деяких напрямках через те, що відійшли від основних рубежів. Він пояснив, що для росіян напрямок вздовж залізниці від Авдіївки в сторону Очеретиного вже небезпечний.

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Які плани у росіян

Українські Сили оборони можуть завдати удару окупантам з флангів, тому ворог укріплюватиме їх та шукатиме нову тактику.

З півдня на Торецьк точно не будуть рухатись, найкращий для них (росіян – 24 Канал) варіант переміститись дальше від Очеретиного до траси, яка веде з Покровська на Костянтинівку. Вони можуть спробувати перерізати цю трасу, адже це дозволить рухатись уперед,

– висловився Світан.

Оборона Часового Яру: дивіться на карті

Він вважає, що зараз російським військовим дуже важливо захопити Часів Яр. Поки Україна утримує висоти цього міста – росіяни не зможуть рухатись у сторону Костянтинівки, що є їхнім основним завданням.

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