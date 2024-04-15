Схема як у Маріуполі: окупанти почали "продавати" квартири в Авдіївці

Окупанти продовжують задешево "продавати" нерухомість українців на окупованих територіях. Одразу за Маріуполем вони почали пропонувати росіянам вигідно придбати житло в Авдіївці.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 24 Каналу, що в Авдіївці продовжується та ж ситуація, що й у Маріуполі: начебто були озвучені плани з відновлення Авдіївки, а значить, Росія вже виділила федеральні гроші з бюджету.

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На всьому робить гроші

Питання не в тому, щоб щось відбудувати або зробити якесь життя.

Люди, які викуповують ці квартири задешево, не звичайні росіяни, а наближені до всіх цих "годівниць". Квартиру в Авдіївці можна придбати легко, якщо знати, в кого спитати,

– сказав Андрющенко.

За його словами, Авдіївка з урахуванням її місцеположення може точно отримати гроші на відновлення, адже недарма пропагандисти "не вилазять" звідти.

До Донецька звідти близько, можна вискочити й пофоткатись. І саме через це в Авдіївці можна придбати нерухомість. У Волновасі ніхто не купує квартиру, тому що там один-єдиний дім побудували, зі всіх боків його пофотографували і розповідають, якою Волноваха стала,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

А от з Авдіївкою трохи інша ситуація, адже нелюдства Росії вистачає, щоб на всьому робити гроші. Тому там все просто: купуєш квартиру, потім їдеш у Санкт-Петербург, отримуєш за неї компенсації і маєш чимало чистого прибутку.

Ситуація в Авдіївці: що відомо