Росіяни просуваються у бік Лисичанська зі сторони Золотого й Тошківки та перекидають "Точки-У"

Російські військові останніми тижнями завдавали масованих ударів по Лисичанську в Луганській області. Наразі війська агресора просуваються у бій міста зі сторони Золотого та Тошківки.

Окупанти мають успіхи на деяких позиціях

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Говорячи про ситуацію у Лисичанську, він сказав, що росіяни дійсно мають успіх у деяких населених пунктах.

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Гайдай наголосив, що ворогу буде складно захопити Лисичанськ через ландшафт міста, яке розтягнуте та має перепади висот. Водночас очільник Луганської ОВА зазначив, що ворог дуже сильно тисне.

ЗСУ витіснила ДРГ

Сергій Гайдай повідомив, що російська ДРГ проникали на околиці Лисичанська, але була витіснена Збройними Силами України. Росіянам не вдалося пройти вглиб Лисичанська.

Очільник Луганської ОВА додав, що окупанти стягують дуже багато техніки. Тільки зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У". Це саме та смертоносна установка, з якої Росія вдарила по Краматорську, внаслідок чого загинуло понад 50 людей.

Одна ("Точка-У" – 24 канал) руйнівна сила, а одночасно 6 – це катастрофа,

– підсумував Гайдай.

Яка ситуація у Лисичанську

Зранку 24 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог здійснював обстріли неподалік Лисичанська з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також агресор вдарив по Лисичанську з авіації.

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Водночас ввечері 23 червня Генштаб ЗСУ інформував, що українські сили зупинили наступ ворога у напрямку південної околиці Лисичанська. Ворог відійшов з втратами.

У МВС заявляли, що Лисичанськ наразі не оточений російськими військами, однак зазначили, що існує серйозний ризик, що це станеться.

Російські військові вщент знищують Лисичанськ, де досі проживають мирні люди. Загарбники 16 червня завдали двох авіаударів по Лисичанську та влучили у будівлю, де ховалися люди. Унаслідок обстрілу загинуло четверо осіб.

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