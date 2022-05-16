Росіяни проводять "фільтрацію" у кожному окупованому місті, – Денісова

Рашисти "відзначаються" звірствами проти мирного населення та порушенням усіх прав людини. На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять "фільтрацію", під час якої знищують українців.

Російські окупанти не дотримуються ані правил війни, ані жодних міжнародних законів. Вони вважають, що можуть знущатися з мирного населення, вбивати українців та уникнути відповідальності за свої злочини.

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Злочини росіян проти мирного населення

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, росіяни проводять процедуру "фільтрації" у кожному населеному пункті, який їм вдається тимчасово окупувати.

"Фільтрацію" вже пройшли понад 37 тисяч українців, також через неї змушені проходити наші громадяни, яких рашисти примусово депортують до Росії.

У випадках, коли російські окупанти визначають українців як "ідеологічно небезпечних" чи "неблагонадійних", то їх змушують проходити процедуру "фільтрації" кожні 3 дні.

Відомо, що під час "фільтрації" російські окупанти допитують мирних українців, проводять ретельні огляди, утримують у нелюдських умовах та катують. Також відомі випадки, коли ті, хто не пройшов "фільтрації", зникали безвісти.

Російські окупанти чинять геноцид українського народу. Міжнародне право та звичаї війни забороняють будь-які примусові дії щодо мирного населення.

Центр для українців в Австрії

Також Людмила Денісова розповіла про візит до Гуманітарного центру прибуття для українців та центру реєстрації українських громадян у Відні. Близько 90 українців отримують від волонтерів та працівників Центру необхідну підтримку та допомогу.

Вона підкреслила, що для утримання тимчасового притулку в Австрії треба спочатку зареєструватися у поліції. Для права на проживання, отримання посвідчення особи ("блакитної картки") і фінансової допомоги потрібно потрапити до ACV – Центру збору даних та консультацій.

Окуповані території: останні події

У Маріуполі дуже важка гуманітарна ситуація. Ворог не пропускає допомогу від України, місцеве населення почало голодувати. Через послаблення імунітету людей та відсутності медичної допомоги у місті дуже різко зросла смертність. Також до Маріуполя почали завозити росіян, яких ворог хоче поселити на місце українців.

У ворога дуже важка кадрова ситуація в армії, далися взнаки щалені втрати. На Луганщині росіяни мобілізовують усіх чоловіків та відправляють їх на війну проти України, не надаючи навіть елементарне спорядження.

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