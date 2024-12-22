На Херсонщині росіяни дистанційно розкидають пастки, щоб бити по людях дронами

Росіяни регулярно обстрілюють цивільних у Херсонській області, застосовуючи для цього різні способи. Окупанти вдаються до використання так званих пасток-"їжаків".

Після цього вороги завдають удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

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Що роблять росіяни щодо жителів Херсонщини

У Херсонській області, за даними ОВА, російські загарбники дистанційно розкидають на дорогах пастки-"їжаки". Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо. Вже після зупинки транспортного засобу на місце прилітає дрон з вибухівкою. Місцева влада на тлі цього звернулася до місцевих.

Закликаємо усіх водіїв бути пильними за кермом, а якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса. Будьте уважні та обережні,

– ідеться у повідомленні.

До слова, цей регіон постійно перебуває під обстрілами противника. Наприклад, у ніч на 21 грудня російські війська атакували онкодиспансер у Херсоні керованими авіаційними бомбами, завдавши значних руйнувань будівлі. Під час атаки люди перебували всередині.

Також нещодавно ворог зробив спробу форсувати Дніпро 20 грудня. Диверсій групи намагалися просунутися до Херсона на човнах, але одразу були виявлені та знищені. У Херсонській ОВА на той момент наголосили, що ситуація напружена, ворог посилив обстріли міста та області.