Росіяни розстріляли двох українських полонених на Донеччині

Ворожа армія продовжує чинити злочини та порушувати усі можливі правила та звичаї ведення війни. Стало відомо, що поблизу села Веселе, що у Донецькій області, росіяни розстріляли двох полонених.

Вранці 17 лютого в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права. Вони розстріляли двох українських військовополонених, повідомили 24 Каналу у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

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Ворог застрелив полонених впритул

Черговий злочин росіян потрапив на відео. На записі можна помітити, що російські військові підходять до двох українських полонених та впритул розстрілюють їх. Представники ворожої армії вже вкотре продемонстрували свою жорстокість та цинічність.

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