Росіяни розстріляли щонайменше 7 українських воїнів, які здавались у полон в Бахмутському районі
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин трапився у річницю повномасштабного вторгнення.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.
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Подробиці трагедії
На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовців СОУ, які хотіли здатися в полон.
На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли,
– сказав Лубінець.
Він зазначив, що точна кількість страчених росіянами українців не відома – ймовірно їх було щонайменше сім.Зверніть увагу! Відео у дописі містить чутливі кадри та може негативно вплинути на психіку. Контент 18+.
Україна вже визначила військову частину злочинців
Наразі українській стороні вже відомо, з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили наших воїнів.
Дмитро Лубінець зазначив, що такий розстріл – це воєнний злочин.
Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених,
– наголосив омбудсман.
Він підкреслив, що такі вбивства військовополонених – не поодинокі випадки і за них має бути покарання!