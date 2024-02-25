Росіяни розстріляли щонайменше 7 українських воїнів, які здавались у полон в Бахмутському районі

Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин трапився у річницю повномасштабного вторгнення.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

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Подробиці трагедії

На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли військовослужбовців СОУ, які хотіли здатися в полон.

На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли,

– сказав Лубінець.

Він зазначив, що точна кількість страчених росіянами українців не відома – ймовірно їх було щонайменше сім.

Україна вже визначила військову частину злочинців

Відео у дописі містить чутливі кадри та може негативно вплинути на психіку. Контент 18+.

Наразі українській стороні вже відомо, з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили наших воїнів.

Дмитро Лубінець зазначив, що такий розстріл – це воєнний злочин.

Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених,

– наголосив омбудсман.

Він підкреслив, що такі вбивства військовополонених – не поодинокі випадки і за них має бути покарання!