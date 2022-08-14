Активізація росіян на Сході має чітку мету: військовий експерт пояснив задум окупантів

росіяни активізували свої дії на Сході України на кількох напрямках. Тим самим вони хочуть відволікти ЗСУ від контрнаступів на Півдні та на Харківщині.

Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що ворог активізувався поблизу Бахмута, Пісків, а також на Сіверському напрямку.

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ЗСУ почали розтискати кільце довкола Слов'янська

Мусієнко розповів, що українські оборонці поступово і обережно почали розтискати "кільце", яке утворювалось довкола Слов'янська. ЗСУ відтиснули ворога, який рухався до Слов'янська з Ізюма та зі Святогірського через Богородичне.

Мені здається, якраз тому ворог наростив ось таку наступальну активність, аби наші сили мали менше можливостей розвинути успіх навколо Ізюму. Це по-перше. І по-друге, щоб вимушені були тримати певну кількість сил, аби стримувати наступальні сили ворога на Піски, на Бахмут і на інших напрямках,

– зазначив військовий експерт.

Біля Пісків тривають важкі бої

Мусієнко розповів, що біля Пісків уже не перший тиждень тривають важкі бої. Українські оборонці героїчно тримаються, адже росія активно застосовує там і артилерію, і авіацію. І попри те, що наша артилерія, зокрема, постійно зміцнюється, дуже важко тримати фронт довжиною понад 1000 кілометрів.

"Адже не одразу швидко вдається змінювати дислокацію артилерійських підрозділів", – зауважив військовий експерт.

За його інформацією, минулого тижня туди вже надсилалась артилерійська допомога. І скоро вона також буде. Ніхто про цю ситуацію не забуває.

росіяни відволікають ЗСУ від Півдня

Військовий експерт також наголосив, що активними діями на Сході України, росіяни відволікають ЗСУ від Півдня. Адже окупанти мусили перекидати свої сили на Південь з інших напрямків, бо українські війська досить успішно били там по складам, по логістичним шляхам росіян.

"До речі, судячи з усього, окупанти потрапили в пастку на правому березі Херсонщини, оскільки відрізані від переправ", – зауважив Мусієнко.

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Він зазначив, мости постійно перебувають під вогневим контролем України. росіяни мають мінімальне додаткове забезпечення, бо, наприклад поромні переправи не здатні компенсувати втрату мостів.

Для того, щоб українські війська не могли додатково перекидати свої сили на Південь, можливо, й на інші напрямки, створювати ефективні плацдарми для контрнаступу, росіяни почали вести активні наступальні дії на Сході,

– підсумував військовий експерт.

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