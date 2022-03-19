Росіяни штурмують обмінні пункти, в яких закінчуються долари та євро

Через санкції Заходу російська економіка вже в комі. Наслідки безпрецедентних обмежень відчувають і прості росіяни, які не можуть купити валюту.

Росіяни не можуть купити валюту

Кремль намагається приховати наслідки санкцій та вручну стабілізувати економіку. Однак економіка мордора та рубль переживають смертельне піке.

До теми У Москві шалені черги до банкоматів: згрібають залишки валюти

Це відчувають і росіяни, які вже не можуть користуватися картками Visa та Mastercard. Тепер вони зіткнулися з проблемою купівлі валюти.

Росіяни буквально штурмують обмінники, в яких закінчуються долари та євро.

Втім, складно уявити, де вони планують витрачати валюту. Адже для російських літаків закритий повітряний простір над Європою та Північною Америкою.

Окрім того, авіакомпанії Lufthansa і KLM не пустили росіян на рейси зі Стамбула з транзитом до Європи. Також країни повертають візовий режим для громадян Росії, як-от Північна Македонія.

Варте уваги – Фурса про історичне падіння рубля: Вільна фінансова система Росії закінчиться: дивіться відео