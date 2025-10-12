Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на перехоплення розмови росіян, що став доступним Головному управлінню розвідки.

Росіяни змушені воювати навіть із пораненнями

Як стало відомо ГУР, в російській армії існує проблема з демобілізацією солдатів, які дістали поранення. Багато хто з них не може повноцінно виконувати завдання та є фактично "інвалідами з одним автоматом", як висловився один з окупантів.

Солдат також скаржився, що поранених можуть не замінювати по два місяці. Командування навіть не забирає таких бійців. Однак співрозмовник окупанта говорить, що їх просто немає ким замінити, решта підрозділу також перебуває в скрутному становищі.

Я б тобі сказав, друже, ти б зараз о**їв (був би шокований – 24 Канал), де ми зараз стоїмо. Навіть уявити собі не можеш, де в мене зараз пацани сидять,

– каже він.

В українському ГУР нагадали, що російські окупанти можуть врятувати своє життя може звернутися до України через бот проєкту "Хочу жить", аби його в майбутньому обміняли на військових ЗСУ, які перебувають у російському полоні.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в ефірі 24 Каналу розповіла, що Росія вже проводить приховану мобілізацію, яка передбачає вербування чоловіків із СІЗО, адже має проблеми з поповненням армії. Росіян, які відмовлятимуться йти на фронт, обмежуватимуть в праві змінити права та користуватися державними послугами. Окрім цього призов до війська тепер буде цілорічним.

