Росіяни скаржаться на якість: що не так з боєприпасами з Північної Кореї

Росія шукає зброю по всьому світу, щоб продовжувати війну в Україні. Проте відгукуються на її заклики режими на кшталт Північної Кореї, яка постачає російській армії необхідні боєприпаси.

Однак якість снарядів з КНДР дуже низька. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що окупанти час від часу бідкаються з приводу того, що північнокорейські боєприпаси не відповідають стандартам.

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Вміють читати корейською

Після зустрічі Владіміра Путіна та Кім Чен Ина у вересні 2023 року, диктатори дійшли згоди з постачання північнокорейської зброї в Росію. Відомо, що Пхеньян надав Москві приблизно мільйон снарядів.

Коли приходили перші партії зброї з Північної Кореї, від росіян звучали переможні реляції, що ці боєприпаси є дуже якісними.

Північна Корея володіє одними з найбільших у світі запасами артилерійських снарядів та ракет, які можна застосовувати в артилерії, виготовленій за радянських часів. Саме таку зброю росіяни у великій кількості використовують у війні проти України.

Однак згодом прийшло розчарування. Тепер вони скаржаться на ці снаряди, мовляв, вони вибухають у гарматах, не долітають до українських позицій, виявляється, що вони вироблені не за технологією,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Водночас за його словами, невідомо, яка пропорція бракованих одиниць на мільйон снарядів, які Росія отримує з Північної Кореї, адже одночасно з критичними відгуками про ці боєприпаси, є позитивні.

"Імовірно Пхеньян надав у перший партії росіянам якісні снаряди, а далі почав змішувати, додаючи до нормальних боєприпасів, ті, що були виготовлені у 1960-ті або навіть у 1950-ті роки. Очевидно, що деякі росіяни вміють читати корейською", – підкреслив Іван Ступак.

Що відомо про боєприпаси, які КНДР надає окупантам