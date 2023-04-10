Збільшили потужність втричі, – Жданов розповів, навіщо росіяни застосовують керовані авіабомби
Окупанти вдаються до нової тактики ведення війни. Вони використовують тактичну авіацію й завдають ударів керованими авіаційними бомбами по території України.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у такий спосіб росіяни хочуть завдати шкоди транспортній інфраструктурі, через неефективність ударів по енергетичній системі.
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Нова тактика ворога
Олег Жданов пояснив, що раніше росіяни використовували авіаційні бомби ФАБ-500, тепер же – ФАБ-1000 зі спеціальним вбудованим приладом.
Вони втричі збільшили потужність бомб,
– наголосив військовий експерт.
За словами Жданова, росіяни ще на початку повномасштабного вторгнення вже завдавали ударів авіаційними бомбами по території Бучі, Ворзеля.
Чим небезпечні авіаційні бомби
Військовий експерт розказав, що у такий спосіб росіяни намагаються знищувати українські позиції та військових.
"Звичайна бомба падає вертикально вниз, а ця бомба може виконувати маневри планування до цілі на відстань до 70 кілометрів", – додав він.
Жданов зосередив увагу, що окупанти можуть скидати такі бомби поза впливом систем ППО. Їх можуть зафіксувати лише радіолокаційні станції.
"Тепловізори їх не бачать, тому що немає теплового шлейфу", – наголосив він.
Окупанти користуються цим і намагаються завдавати ураження транспортній інфраструктурі. Як приклад, 4 квітня росіяни скинули дві авіабомби по селу Печенюги на Чернігівщині з винищувачів Су-35.
На його думку, росіяни намагаються діяти на виснаження, бо зрозуміли, що не можуть знищити енергетичну інфраструктуру. Тепер же їхня ціль – транспортна інфраструктура, яка вимагає великих коштів для відбудови та викликає логістичні незручності.
Росія застосовує авіабомби: останнє
- Стало відомо, що ворог може за один день по всій лінії розмежування застосовувати до 20 таких авіабомб, які випускає з літаків Су-34 та Су-35.
- 24 березня окупанти обстріляли Сумську область з різних видів озброєння, використовуючи зокрема авіабомби.
- Журналісти Defense Express з'ясували,що росіяни використали так званий аналог американської бомби JDAM-ER – універсальний модуль планування та корекції (УМПК). Це 500-кілограмова фугасна ФАБ-500М-62, яку переробили на плануючу бомбу з корекцією за супутниковою навігацією.