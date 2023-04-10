Збільшили потужність втричі, – Жданов розповів, навіщо росіяни застосовують керовані авіабомби

Окупанти вдаються до нової тактики ведення війни. Вони використовують тактичну авіацію й завдають ударів керованими авіаційними бомбами по території України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у такий спосіб росіяни хочуть завдати шкоди транспортній інфраструктурі, через неефективність ударів по енергетичній системі.

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Нова тактика ворога

Олег Жданов пояснив, що раніше росіяни використовували авіаційні бомби ФАБ-500, тепер же – ФАБ-1000 зі спеціальним вбудованим приладом.

Вони втричі збільшили потужність бомб,

– наголосив військовий експерт.

За словами Жданова, росіяни ще на початку повномасштабного вторгнення вже завдавали ударів авіаційними бомбами по території Бучі, Ворзеля.

Чим небезпечні авіаційні бомби

Військовий експерт розказав, що у такий спосіб росіяни намагаються знищувати українські позиції та військових.

"Звичайна бомба падає вертикально вниз, а ця бомба може виконувати маневри планування до цілі на відстань до 70 кілометрів", – додав він.

Жданов зосередив увагу, що окупанти можуть скидати такі бомби поза впливом систем ППО. Їх можуть зафіксувати лише радіолокаційні станції.

"Тепловізори їх не бачать, тому що немає теплового шлейфу", – наголосив він.

Окупанти користуються цим і намагаються завдавати ураження транспортній інфраструктурі. Як приклад, 4 квітня росіяни скинули дві авіабомби по селу Печенюги на Чернігівщині з винищувачів Су-35.

На його думку, росіяни намагаються діяти на виснаження, бо зрозуміли, що не можуть знищити енергетичну інфраструктуру. Тепер же їхня ціль – транспортна інфраструктура, яка вимагає великих коштів для відбудови та викликає логістичні незручності.

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