"Вистрибнули з авто за секунди": росіяни скинули на поліцейських вибухівку

На Харківщині російський безпілотник атакував поліцейську машину. У ній перебувала слідчо-оперативна група, яка саме їхала затримувати колаборантів.

В автомобілі було троє людей, сьогодні з контузіями вони перебувають у лікарні. Інцидент стався у селищі Дворічна, що на Куп'янщині, передає 24 Канал.

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Як врятувалися поліцейські

Звук безпілотника поліцейські почули практично одразу. Хоча дрона вони не бачили, але зрозуміли, що саме їхня машина є ціллю. Спершу вони намагалися відірватися від безпілотника, але коли це не вдалося, то прийняли рішення вистрибнути з машини. Така миттєва реакція врятувала їм життя, адже практично одразу пролунав вибух.

Ми вистрибнули за секунди до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання,

– розповідає оперативник Микола Харченко.

Службовий автомобіль поліцейських зазнав пошкоджень, але найголовніше, що всі оперативники вижили. Справу колаборантів, яку вони їхали виконувати, обіцяють довести до кінця.

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