Росіяни скинули ФАБ на магазин на Донеччині

9 квітня 2024, 13:49
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Джерело:

Денис Казанський

Росіяни на окупованих територіях нібито випадково скидають бомби. Цього разу такий інцидент стався у Єнакієвому, що на Донеччині.

Стало відомо, що російський літак скинув ФАБ-1500 прямо на магазин у Єнакієвому. Магазин зазнав суттєвих руйнувань. 

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Бомба не вибухнула

Бомба, на щастя не здетонувала. Якби стався вибух – були б численні жертви і вся російська пропаганда верещала б, що Україна бомбить Донбас західною зброєю.

Приблизно так і виглядає "захист Донбасу" у виконанні Росії із 2014 року,
– зазначив Денис Казанський. 

Росія дійсно постійно звинувачує Україну в ударах по окупованих територіях. 

Росія скинула ФАБ-1500 на Єнакієве: дивіться відео

Що таке ФАБ-1500

Радянська фугасна авіабомба ФАБ-1500 М54 була створена у 1954 році. Маса бойової частини досягає 675 кілограмів, під час вибуху вона залишає вирву глибиною до 15 метрів, а уламки зберігають разючу дію на відстані до 500 метрів.

На Рубіжне теж скидали бомбу

  • У тимчасово окупованому Рубіжному "позаштатно зійшла авіаційна бомба". Вона впала з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу.
  • Водночас у Луганській ОВА розповіли, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.
  • Там також нагадали, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей. Виходить, що тих спеціалістів, які працювали на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас.

Автор: Вікторія Кульженко