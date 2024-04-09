Росіяни скинули ФАБ на магазин на Донеччині
9 квітня 2024, 13:49Читать новость на русском
Джерело:Денис Казанський
Росіяни на окупованих територіях нібито випадково скидають бомби. Цього разу такий інцидент стався у Єнакієвому, що на Донеччині.
Стало відомо, що російський літак скинув ФАБ-1500 прямо на магазин у Єнакієвому. Магазин зазнав суттєвих руйнувань.
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Бомба не вибухнула
Бомба, на щастя не здетонувала. Якби стався вибух – були б численні жертви і вся російська пропаганда верещала б, що Україна бомбить Донбас західною зброєю.
Приблизно так і виглядає "захист Донбасу" у виконанні Росії із 2014 року,
– зазначив Денис Казанський.
Росія дійсно постійно звинувачує Україну в ударах по окупованих територіях.
Росія скинула ФАБ-1500 на Єнакієве: дивіться відео
Що таке ФАБ-1500Радянська фугасна авіабомба ФАБ-1500 М54 була створена у 1954 році. Маса бойової частини досягає 675 кілограмів, під час вибуху вона залишає вирву глибиною до 15 метрів, а уламки зберігають разючу дію на відстані до 500 метрів.
На Рубіжне теж скидали бомбу
- У тимчасово окупованому Рубіжному "позаштатно зійшла авіаційна бомба". Вона впала з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу.
- Водночас у Луганській ОВА розповіли, що про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом.
- Там також нагадали, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей. Виходить, що тих спеціалістів, які працювали на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас.